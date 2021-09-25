Türkeli ve Ayancık'taki öğrencilere yardım eli - Haberler
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Türkeli ve Ayancık'taki öğrencilere yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türkeli ve Ayancık'taki öğrencilere yardım eli

Ankara Sinop İli ve İlçeleri Derneği (ASİLDER) tarafından 11 Ağustos'ta meydana gelen Türkeli ve Ayancık'taki sel felaketi nedeniyle "O Çocuklar da Bizim" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan maddi yardımlarla öğrenciler sevindirildi.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Ankara Sinop İli ve İlçeleri Derneği (ASİLDER) tarafından 11 Ağustos'ta meydana gelen Türkeli ve Ayancık'taki sel felaketi nedeniyle "O Çocuklar da Bizim" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan maddi yardımlarla öğrenciler sevindirildi.

Ankara Sinop İli ve İlçeleri Derneği (ASİLDER) tarafından 11 Ağustos'ta meydana gelen Türkeli ve Ayancık'taki sel felaketi nedeniyle yardım kampanyası başlatılmıştı.

Dernek tarafından başlatılan kampanya ile toplanan yardımlarla, önce Ayancık ve köylerinde sel felaketinden etkilenen 31 öğrencinin okul kıyafetleri ve ayakkabıları temin edilerek ailelerine ulaştırıldı. Sonrasında, Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulunda selden etkilenen 30 öğrencinin ayakkabıları dahil bütün kıyafetleri temin edilerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar'ın desteği ile öğrencilere ulaştırıldı.

Ankara Sinop İli ve İlçeleri Derneği (ASİLDER) Başkanı Kenan Güllü, "Mahsun ve üzgün yüzlerde bir tebessüm oluşturulmasında bizlere maddi-manevi destek olan yardımsever insanlara, bütün dostlarımıza, kamu çalışanlarına ayrı ayrı ASİLDER ve Sinoplular Federasyonu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de bir çok defa söylediğim gibi, Allah, ne Ülkemize, ne de başka bir ülkeye bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Türkeli ve Ayancık'taki öğrencilere yardım eli

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Haber: Türkeli ve Ayancık'taki öğrencilere yardım eli - Haberler
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