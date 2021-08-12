Türkeli sele teslim oldu
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Türkeli sele teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Türkeli sele teslim oldu Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, bir ev sel sularına kapıldı.

- Türkeli sele teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, bir ev sel sularına kapıldı.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası Türkeli Çayı taştı, Hamamlı Köyü Çayırlar Mahallesindeki Muharrem Demirel'e ait bir ev sel sularına kapıldı. İlçenin köylere ulaşım sağlayan bazı köprüleri yıkıldı, birçok köyde heyelan nedeniyle yollar göçtü. Bu arada İlçe merkezindeki Yaşam ve Huzur Vadisi adında sosyal alanların bazı bölümleri çöktü.

İlçede 1 beton santrali sel sularına kapılırken, 2 kereste fabrikasında büyük oranda hasar meydana geldi.

İlçe merkezindeki Sanayi Sitesi ve çevresinde bulunan iş yerlerinin tamamı da sular altında kaldı.

Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu
Türkeli sele teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz

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