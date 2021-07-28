'Türkeli Panayırı'na korona engeli
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'Türkeli Panayırı'na korona engeli

'Türkeli Panayırı'na korona engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, geleneksel Tarihi Türkeli Panayırı'nın bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, geleneksel Tarihi Türkeli Panayırı'nın bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Yaklaşık 1,5 yıldır ülke genelinde yaşanan Kovid-19 salgınından dolayı esnafların ekonomik anlamda oldukça etkilendiğini belirten Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "İlçemizde her yıl sürdürdüğümüz geleneksel Tarihi Türkeli Panayırımızı, son günlerde artan covid-19 vaka artışı ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde hizmet veren esnaflarımızın da pandemi koşullarından dolayı ekonomik anlamda etkilenmesini göz önünde bulundurarak, bu yıl panayır yapmama kararı aldık" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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