Haberler

Türkeli MYO'da afet yönetimi eğitimi

Güncelleme:
Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu(MYO) Afet ve Acil Durum Yönetimi Bölümünde yürütülen eğitim faaliyetleri ve çalışmalar yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen ziyarette Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Acar Yeşil tarafından bölümde yürütülen eğitim faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Program kapsamında öğrencilerle de bir araya gelinerek bir süre sohbet edildi, öğrencilerin istek ve talepleri dinlendi.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekilen programda, bilinçli ve iyi yetişmiş insan gücünün afet yönetiminde büyük rol oynadığı vurgulandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında eğitim alan gençlerin bu alanda önemli sorumluluklar üstleneceği ifade edildi.

Burada yaptığı konuşmada afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Vali Mustafa Özarslan, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak ancak bilinçli ve iyi yetişmiş insan gücüyle mümkündür. Sizler bu alanda eğitim alan gençler olarak çok önemli bir görev üstleneceksiniz. Bilginiz ve donanımınızla ülkemizin afetlere karşı direncini daha da güçlendireceğinize inanıyorum" dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

