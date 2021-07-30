Türkeli Kaymakamlığından orman yangını uyarısı
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Türkeli Kaymakamlığından orman yangını uyarısı

Türkeli Kaymakamlığından orman yangını uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkeli Kaymakamlığı, son günlerde meydana gelen orman yangınlarının Sinop genelinde de yaşanmaması için çevrede görülen şüpheli araç ve şahısların ihbar edilmesini istedi.

Türkeli Kaymakamlığı, son günlerde meydana gelen orman yangınlarının Sinop genelinde de yaşanmaması için çevrede görülen şüpheli araç ve şahısların ihbar edilmesini istedi.

Türkeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sayın vatandaşlarımız ülkemizin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ilimizde de meydana gelmesinin engellenmesi amacı ile önümüzdeki birkaç gün tüm vatandaşlarımızın bu hususta dikkatli olması, çevrelerinde gördükleri şüpheli araç ve şahısları zaman kaybetmeksizin 112, 155, 156, 177 numaralı telefonlara bildirmeleri, piknik amacı ile ormanlık alanları kullanmamaları büyük önem arz etmektedir. Oksijen kaynağımız olan ormanları hep birlikte koruyalım" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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