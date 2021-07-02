Türkeli Kaymakamı Yılmaz görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkeli Kaymakamı Yılmaz görevine başladı

Türkeli Kaymakamı Yılmaz görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van Vali Yardımcılığı görevinde iken, İçişleri Bakanlığının 107. Dönem Kaymakamlık Kurası ile Türkeli İlçe Kaymakamlığına atanan Mesut Ozan Yılmaz, ilçeye gelerek görevine başladı.

Van Vali Yardımcılığı görevinde iken, İçişleri Bakanlığının 107. Dönem Kaymakamlık Kurası ile Türkeli İlçe Kaymakamlığına atanan Mesut Ozan Yılmaz, ilçeye gelerek görevine başladı.

Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz yaptığı açıklamada, Türkeli ilçesinin denizi ve doğal güzelliği ile Karadeniz'in şirin ilçelerinden birisi olduğunu söyledi. Kaymakam Yılmaz, Türkeli ilçesinin turizm açısından önü açık olduğunu, ilçenin tanıtımına katkı sunulduğunda ilçeye katmadeğer sağlayabileceğini ifade ederek, bu konuda da çalışma yürütebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaymakam Yılmaz'ın özgeçmişi:

7 Ocak 1993 tarihinde Van/Erciş'te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Tenzile Ana İlköğretim Okulunda, liseyi Hüseyin Celal Yardımcı Ağrı Fen Lisesinde tamamladıktan sonra 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi devam etmekte. Aynı yıl Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 107. Dönem Van Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.

İl merkez stajına müteakip sırasıyla, Banaz ve Köyceğiz ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. 10 Haziran 2019-08 Şubat 2021 tarihleri arasında vekaleten Domaniç Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığının 23 Haziran 2021 tarihli olurları ile Türkeli ilçesine atanan Yılmaz, bekardır. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Şener Şen Ajda Pekkan Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Cristiano Metin Oktay Emre Kocadağ Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkeli Kaymakamı Yılmaz görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:20:26. #1.14#

title