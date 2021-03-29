Türkeli İlçe Stadı'nda çalışmalar başladı
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Türkeli İlçe Stadı'nda çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkeli İlçe Stadı'nda çalışmalar başladı

Türkeli İlçe Huzur Dincel Stadı'nda yapılması planlanan 500 kişi kapasiteli kapalı tribün yapımı ile stat yenileme ve modernizasyon çalışmaları başladı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Türkeli İlçe Huzur Dincel Stadı'nda yapılması planlanan 500 kişi kapasiteli kapalı tribün yapımı ile stat yenileme ve modernizasyon çalışmaları başladı.

Bakanlık nezdinde başlatılan girişimler sonucu İlçe Huzur Dincel Stadı'nın yenilenmesi ve modernizasyonu için ödenek ayrılarak, ocak ayında ihalesi yapılmıştı.

İhaleyi alan yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının akabinde zamanla yıpranan idare ve soyunma odalarının bulunduğu binanın yıkım işlemi ile çalışmalar başladı.

Çalışmalar kapsamında, eski demir tribünün bulunduğu alana 500 kişi kapasiteli kapalı tribün, mevcut açık tribünün onarımı ve soyunma odaları, hakem ve doktor odalarını kapsayan modern stat binası kazandırılmasıyla ilçe yeni ve modern stadına kavuşmuş olacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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