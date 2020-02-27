Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı
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Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı

Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Samsun'a atandı.

27.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:30
Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, 'a atandı.


8 yıldır Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Olgun Şensoy, Samsun'un Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine tayin edildi. Şensoy'un Samsun Asarcık'a atanmasıyla boşalan Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlük makamına henüz herhangi bir atamanın yapılmadığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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