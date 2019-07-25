Türkeli Gençlik Merkezinden yeni kurslar

Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı başında faaliyete başlayan kursların yanı sıra yeni kursların da açılacağı bildirildi.

İlçede Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kursları olarak 5 kursun açılacağı belirtildi. Temmuz ayı başında açılan voleybol, futbol ve steep kurslarının yanı sıra, 8-15 yaş arası çocuklar için gitar, masa tenisi, satranç, matematik ve İngilizce kurslarının da açılacağı, müracaatların Türkeli Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğüne yapılması gerektiği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA