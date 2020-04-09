Türkeli'deki pazar yerinde önlemler artırıldı Türkeli ilçesinde, Salgın Eylem Planı kapsamında ilçede kurulan pazar yerinde çeşitli önlemler alındı.

Türkeli ilçesinde, Salgın Eylem Planı kapsamında ilçede kurulan pazar yerinde çeşitli önlemler alındı.

İlçede her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinde, hem pazara gelen vatandaşlara, hem de pazar esnafına zabıta ekipleri tarafından elektronik ateş ölçer cihazlarla yüksek ateş kontrolü yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği pazar tezgahlarının aralarında 3 metre mesafe, pazar esnaflarının zorunlu maske uygulamalarının yanı sıra Türkeli Belediyesi tarafından giriş ve çıkış noktalarında kurulan Dezenfeksiyon İstasyonu'ndan vatandaşların geçişleri sağlanarak, ücretsiz maske, eldiven ve kolonya dağıtımı yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA