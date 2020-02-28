Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

28.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:16

Sinop'un Türkeli ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, bir aracın farklı yol güzergahına yönelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokağında durdurdu. Yaptıkları aramalarda, aracın çevresinde 170 gram esrar maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili şüpheli H.Y. ve M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA