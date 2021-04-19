Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
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Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Güzelkent köyü girişinde bir araç durdurularak arama yapıldı.

Araç ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan adli aramada, 12 adet poşet içerisine gizlenmiş yaklaşık 13,54 gram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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