Türkeli'de yol çöktü
19.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:51
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyü yolunda bulunan menfezde tahribat yaşanması nedeniyle yol çöktü.
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyü yolunda bulunan menfezde tahribat yaşanması nedeniyle yol çöktü.
İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkiindeki orman deposu yolu üzerinde bulunan eski menfez yapısının yıllar içerisinde meydana gelen tahribatları neticesinde yol çöktü. Ulaşıma kapanan köy yolu, İlçe Özel idaresi ve belediyeye ait iş makineleri ile sabah saatlerinde beton boru yerleştirilerek müdahale edilmesiyle geçici geçiş yolu sağlandı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı