Türkeli'de yapılacak çalışmalarla ilgili inceleme

08.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:20

Türkeli ilçesinde bulunan Huzur Dincel Stadı'nda yapılması planlanan 500 kişilik kapalı tribün ve soyunma odaları inşaatı için incelemelerde bulunuldu.



Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Sinop Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Kazım Açıkbaş, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte yapılması planlanan 500 kişilik kapalı tribün ve soyunma odaları inşaatının yeri ile ilgili ön incelemede bulunuldu.



Yapılan incelemede, 500 kişilik kapalı tribünün eski tribünün bulunduğu alana yapılması düşünülüyor. Akabinde ilçede yapımı tamamlanan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) devri düşünülen Öğrenci Yurdu'nun yeri incelendi. Öğrenci Yurdu'nun KYK'ya devir talebi için çalışmaların başlatılacağı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA