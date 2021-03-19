Türkeli'de vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı
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Türkeli'de vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı

19.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:06
Türkeli'de vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı

Türkeli ilçesinde, 21-26 Mart Ormancılık Haftası dolayısıyla vatandaşlara 2 bin 700 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Türkeli ilçesinde, 21-26 Mart Ormancılık Haftası dolayısıyla vatandaşlara 2 bin 700 adet meyve fidanı dağıtıldı.

21-26 Mart Ormancılık Haftası, Türkeli ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara meyve fidanı dağıtımı gerçekleşti.

İşletme binası önünde düzenlenen meyve fidanı dağıtımında, arıcılığa destek amacıyla getirilen 100 adet kestane ve 200 adet akasya fidanı arıcılara verildi.

Fidan dağıtımında, 500 ceviz, 500 akasya, 100 kestane, 50 badem, 50 iğde, 500 elma, 500 erik ve 500 ahlat olmak üzere 2 bin 700 meyve fidanının dağıtımı gerçekleşti.

Türkeli Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, bölgede kestane balı üretimi yapan arıcılara destek vermek ve üretimlerine teşvik sağlamak amacıyla müdürlük olarak kestane fidanı tedarik edildiğini ve Ormancılık Haftası kapsamında da arıcılara dağıtımın gerçekleştiğini söyledi.

Karbuzoğlu, aynı zamanda kestane dal kanseri ile mücadelenin de başarıyla sürdürüldüğünü sözlerine ekledi. - SİNOP

Türkeli'de vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı
Türkeli'de vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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