Türkeli'de üç mahalle karantinaya alındı Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde son günlerde artan korona virüs vakaları dolayısıyla köyün bazı mahalleleri karantinaya alındı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde son günlerde artan korona virüs vakaları dolayısıyla köyün bazı mahalleleri karantinaya alındı. Son günlerde artan korona virüs vakaları dolayısıyla Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyü Demirci, Aşağı Marbel ve Merkez Nahalleleri ikinci bir emre kadar süresiz karantinaya alındı. İlgili karar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınarak, 25 Ağustos 2020 Salı günü saat 00.00 itibariyle karantina işlemi geçerli olacak. - SİNOP Kaynak: İHA