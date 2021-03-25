Türkeli'de toprak kayması
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Türkeli'de toprak kayması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkeli'de toprak kayması

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Alagöz köyünde toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Alagöz köyünde toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Alagöz köyü Bilgili ile Merkez Mahallelerini birbirine bağlayan yol, meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, bölgede yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Alagöz köyü sınırları içerisinde meydana gelen heyelan ile ilgili olarak ilden özel bir ekip getirterek bölge ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. İlden gelen ekibin ve ilçemizdeki görevli arkadaşlarımızın değerlendirmeleri söz konusu heyelanın bir ayı aşkın bir süre boyunca devam edeceği yönünde olmuştur. Heyelan bölgesindeki elektrik tellerinin heyelandan ötürü gerilerek kopmasına engel olmak amacıyla bölgedeki direk iptal edilerek başka elektrik direkleri ile bağlantı gerçekleştirilmiş ve elektrik kesintisi tehlikesi önlenmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamadığı bir bölge olması tek tesellimizdir. Halen devam etmekte olan toprak kayması durduğu an bölgede çalışmalarımız süratle gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Türkeli'de toprak kayması
Türkeli'de toprak kayması
Türkeli'de toprak kayması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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