Türkeli'de ticari taksi, yola fırlayan başıboş ata çarptı - Haberler

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Türkeli'de ticari taksi, yola fırlayan başıboş ata çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türkeli'de ticari taksi, yola fırlayan başıboş ata çarptı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde ticari taksi, yola aniden fırlayan başıboş ata çarptı.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde ticari taksi, yola aniden fırlayan başıboş ata çarptı. Kazada, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Türkeli - Ayancık karayolunun Keş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keş köyü mevkisinde seyir halinde olan Adem Ç. idaresindeki ticari taksi, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Aracın kaput bölümüne çarpan at, ön ve arka camı kırdıktan sonra asfalta düştü.

Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, kanlar içerisinde kalan at, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol dışına alındı. - SİNOP

Türkeli'de ticari taksi, yola fırlayan başıboş ata çarptı

Türkeli'de ticari taksi, yola fırlayan başıboş ata çarptı

Türkeli'de ticari taksi, yola fırlayan başıboş ata çarptı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkeli, Sinop, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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