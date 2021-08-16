Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı
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Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sel felaketinde zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sel felaketinde zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde 1 fabrika ve 1 beton santrali sel sularına kapılmış, ilçeyi birçok köye bağlantısını sağlayan Yılanlık Köprüsü yıkılmıştı.

Bölgede en çok zarar gören ilçeye bağlı Düzler köyündeki felaketin boyutu, havadan drone ile net bir şekilde görüldü.

Yaklaşık toplamda 1 kilometrelik yolun da sel sularına kapıldığı drone ile görüntülendi.

(Yunus Celal Araz/İHA)

Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı
Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı
Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı
Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı
Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı
Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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