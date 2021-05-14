Türkeli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı
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Türkeli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı

Türkeli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretleri yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretleri yapıldı.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, beraberinde Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erol Akyüz ve İlçe Müftülük Vaizi Hayrullah Boz ile birlikte ilçedeki şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretlerinde bulunuldu.

Şehit aileleri ve Kıbrıs gazisi ile bir süre hasbihal edilmesinin ardından, bayramları tebrik edilerek, şehitler için dua edildi.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, "Türk milleti, şehitlerinin ve gazilerinin fedakarlıklarına her daim müteşekkir olan büyük bir camianın adıdır. Bizler de şehit ve gazi ailelerimizi Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaret ederek, kendilerine şükranlarımızı sunup, bayramlarını tebrik ettik. Bu vesileyle Türkeli'de yaşayan tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi. - SİNOP

Türkeli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı
Türkeli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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