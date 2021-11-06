Türkeli'de Sabah Namazı Buluşma Programı başladı

SİNOP (İHA) - Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü, pandemi nedeniyle ara verilen sabah namazı buluşmasının ilkini cumartesi günü sabah namazında başlattı.

Türkeli Merkez Camisi'nde yapılan sabah namazı buluşmasında program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cemaatle kılınan sabah namazı ve tesbihatın ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, sabah namazının önemine dair kısa bir sohbet yaptı.

Müftü Kömürcü, "Daha önceden başlattığımız sabah namazı buluşmamızı bugün yeniden gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermiştik ama inşallah bundan sonra her cumartesi sabahı camilerimizde buluşacağız. Namazı kıldıktan sonra zikir ve tesbihatın ardından tefsir ve hadis sohbetlerimiz olacak. İştirakiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Program, yapılan ikramın ardından sona erdi. - SİNOP