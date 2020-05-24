Türkeli'de protokolden bayram ziyaretleri
Sinop'un Türkeli ilçesinde protokol üyeleri tarafından bayram ziyaretleri yapıldı.
24.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:02
Sinop'un Türkeli ilçesinde protokol üyeleri tarafından bayram ziyaretleri yapıldı.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ve kurum amirleri, Türkeli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, bayram günü görevi başında olan sağlık çalışanlarının ve tedavisi devam eden hastalarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.
Ziyaretler, jandarma ve emniyet müdürlüğü ile devam etti. - SİNOP
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA