Türkeli'de otomobil takla attı: 1yaralı

Türkeli'de otomobil takla attı: 1yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

31.07.2019 20:59
Türkeli'de otomobil takla attı: 1yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusuflu köyünde M.E. idaresindeki 42 CTR 51 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü M.E. ufak sıyrıklarla kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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