Türkeli'de otomobil takla attı: 1yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yusuflu köyünde M.E. idaresindeki 42 CTR 51 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü M.E. ufak sıyrıklarla kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
04:34 Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre'nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde...