Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
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Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:07
Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

'un ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Türkeli-Güzelkent kara yolu Emrelli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdem B. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Güzelkent'ten Türkeli istikametine seyir halindeyken, Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Erdem B. ve otomobil içerisinde bulunan Ufuk D. yaralandı. Yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Meydana gelen kazada otomobil büyük çapta hasar gördü. - SİNOP

Kaynak: İHA
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