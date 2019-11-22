Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
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Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

22.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:39
Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

'un ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Beyaz B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil Türkeli ilçesine bağlı Turhan köyü istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı.


Kazada araç sürücüsü Beyaz B. yaralanarak, Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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