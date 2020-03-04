Türkeli'de otluk yangını

04.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:47

Türkeli ilçe merkezinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Öğretmenevi karşısındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA