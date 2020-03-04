Türkeli'de otluk yangını
Haberler » 3. Sayfa » Türkeli'de otluk yangını - Haberler

Türkeli'de otluk yangını

Türkeli ilçe merkezinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

04.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:47
Türkeli'de otluk yangını

ilçe merkezinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Öğretmenevi karşısındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler