Türkeli'de orman yangını Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatakgüney köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Yangın, 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - SİNOP

Kaynak: İHA