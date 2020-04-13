Türkeli'de orman yangını
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Türkeli'de orman yangını - Haber
Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Türkeli'de orman yangını

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

13.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:47
Türkeli'de orman yangını

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatakgüney köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Yangın, 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Yasmin Erbil'in karantinadaki ateşli dansı Instagram'ı salladı Haber
Yasmin Erbil'in karantinadaki ateşli dansı Instagram'ı salladı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haber
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Haber
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto...
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Saruhan Oluç Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin İrem Derici Levent Dörter Kim Kardashian İçişleri Bakanı
Spor Ronaldinho Bülent Uygun Malcolm Thomas Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Türkeli'de orman yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 23:28:18. #1.14#
title