Türkeli'de orman köylülerinin traktörleri teslim edildi
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Türkeli'de orman köylülerinin traktörleri teslim edildi

Türkeli'de orman köylülerinin traktörleri teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında, Türkeli ilçesinde 10 orman köylüsüne hibe destekli traktörleri teslim edildi.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında, Türkeli ilçesinde 10 orman köylüsüne hibe destekli traktörleri teslim edildi.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hibe destekli alınan traktörlerin anahtar teslim töreni, işletme otoparkının önünde yapıldı. Orman köylüsü vatandaşlara proje kapsamında 10 traktörün teslimi yapılarak, yüzde 20 hibe, 7 yıl geri ödemeli toplam 1 milyon 300 bin liralık destek sağlandı.

Türkeli Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, her zaman orman köylülerinin yanında olduklarını, onlara destek sağlamak, üretimlerini güçlendirmek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM tarafından hayata geçirilen projelerden biri olan Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi ile 10 traktörü teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Destekten faydalanarak traktör sahibi olan orman köylüleri, kendilerine imkan sağlayan herkese teşekkür etti. Traktör teslim törenine Türkeli Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve işletme personelleri ile vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Türkeli'de orman köylülerinin traktörleri teslim edildi
Türkeli'de orman köylülerinin traktörleri teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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