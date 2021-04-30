Türkeli'de operasyon: Metamfetamin maddesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkeli'de operasyon: Metamfetamin maddesi ele geçirildi

Türkeli'de operasyon: Metamfetamin maddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir adreste yapılan aramada, metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise her yerde aranıyor.

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir adreste yapılan aramada, metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkeli ilçesinden İstanbul'a akşam saatlerinde seyahat için otobüse binen şüpheli C.Ç.'nin (25) otogarda unuttuğu valizinde uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine söz konusu valizde arama yaptı.

Yapılan aramada, paket içine sarılmış 4 gram kubar esrar, 2 gram ise kristal (metamfetamin) tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaşanan olayın üzerine ilçede ikamet ettiği Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki adrese de operasyon düzenleyen Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, burada da 32 gram metamfetamin maddesi, 2,5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

İstanbul'a giden şüpheli şahıs C.Ç.(25) ise her yerde aranıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Meral Akşener Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkeli'de operasyon: Metamfetamin maddesi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:48:26. #1.16#

title