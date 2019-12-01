Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
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Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

01.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:16
Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

'un ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamamlı köyü Çayırlar köprüsü mevkisinde A.'nın kullandığı motosiklet ile Hüseyin Ö. idaresindeki minibüs çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü Emre Can A., ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıkları olduğu tespit edilen Emre Can A. buradan Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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