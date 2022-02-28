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Türkeli'de Miraç Kandili programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkeli'de Miraç Kandili programı

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından Miraç Kandili dolayısıyla "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından Miraç Kandili dolayısıyla "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından, Miraç Kandili münasebetiyle, Merkez Camii'nde, akşam namazını müteakip vatandaşların yoğun katılımıyla, "Kandil Özel Programı" yapıldı.

Program, din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün yapmış olduğu Miraç Kandili vaazı ile devam etti.

Program, Müftü Kömürcü'nün yaptığı dua ve yatsı namazının kılınması ile sona ererken, cami çıkışında belediye tarafından kandil simidi ikram edildi. - SİNOP

Türkeli'de Miraç Kandili programı

Türkeli'de Miraç Kandili programı

Türkeli'de Miraç Kandili programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Miraç Kandili, Hisarcık, Türkeli, kandil, Yerel, Haberler

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