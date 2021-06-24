Türkeli'de 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkeli'de 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Türkeli'de 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasının Türkeli ilçesindeki tanıtım standı açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasının Türkeli ilçesindeki tanıtım standı açıldı.

Türkeli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Türkeli Şubesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Merkez Camii önünde, vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için kurban bağış standı açıldı.

Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, "Bu standımız, Türkeli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizesi ile vekaletle kurban bağışı standımızdır. Değerli vatandaşlarımız, kurbanlarınız inşallah emin ellerde, sizlerin teslim ettiği kurbanları, bizatihi Diyanet'in güvencesi ile kesilerek, hem yurt içinde, hem de yurt dışında olan vatandaşlarımızın evlerine giderek teslim edilmektedir. Cenab-ı Hak, bundan önceki yaptığımız ibadetleri, bundan sonra yapacağımız ibadetleri kabul etsin" dedi. - SİNOP

Türkeli'de 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
Türkeli'de 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkeli'de 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:55:35. #1.15#

title