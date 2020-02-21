Türkeli'de Kent Meydanı Projesi başlıyor

21.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:21

Sinop'un Türkeli ilçesinde Kent Meydanı Projesi için geri sayım başladı.



Bin 400 m2 alan üzerinde hayata geçirilecek proje ile ilçe merkezi modern bir görünüme kavuşacak ve halkın rahat nefes alabileceği ve sosyalleşebileceği görkemli bir meydana sahip olacak. Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçenin en önemli kesişim noktası üzerinde bulunan bu projenin ilçeye uzun yıllar hizmet vermesi için ince eleyip sık dokuduklarını, her detayı düşündüklerini, hazırlık aşamasında halkımızın her kesiminin görüşlerini aldıktan sonra birçok mimar, mühendis ve teknik ekip ile çalıştıklarını söyledi. - SİNOP

Kaynak: İHA