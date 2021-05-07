Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri

Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkeli'de 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetimler yapıldı.

Türkeli'de 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetimler yapıldı.

1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Ekipler, Türkeli-Ayancık karayolu uygulama noktasında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaparak, başta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmede bulunup, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı ve broşür dağıtıldı. - SİNOP

Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri
Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:13:11. #1.14#

title