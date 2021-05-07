Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri
Türkeli'de 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetimler yapıldı.
Türkeli'de 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetimler yapıldı.
1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Ekipler, Türkeli-Ayancık karayolu uygulama noktasında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaparak, başta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmede bulunup, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı ve broşür dağıtıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı