Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Türkeli-Çatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Türkeli-Çatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 34 DNJ 699 plakalı otomobil ile VD 115 154 yabancı plakalı otomobil Türkeli-Çatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yaralanan Hazal Ü. (14) ve Aysel G. (50) olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı