Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkeli-Çatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Türkeli-Çatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 DNJ 699 plakalı otomobil ile VD 115 154 yabancı plakalı otomobil Türkeli-Çatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan Hazal Ü. (14) ve Aysel G. (50) olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - SİNOP

Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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