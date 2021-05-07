Türkeli'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Türkeli'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türkeli'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkeli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi, hayırsever vatandaşların yardımlarını Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Türkeli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi, hayırsever vatandaşların yardımlarını Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Ramazan ayı hizmetleri kapsamında, İlçe Müftülüğü, hayır sahiplerinin tevdi etmiş oldukları emanetleri muhtaç ailelerle buluşturuyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, "'Sizden, kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah'ta onun ihtiyacını giderir.' Hadis-i Şerifi doğrultusunda gece-gündüz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

İlçe Müftüsü Kömürcü, her yıl olduğu üzere bu yılda Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi olarak vatandaşların zekat, fitre ve fidyelerinin sağlıklı bir şekilde, emin ellerle ihtiyaçlıya ulaştırılması konusunda köprü vazifesi görüldüğünü, din görevlileri aracılığıyla toplanan zekat, fitre ve fidyelerin Türkelili ihtiyaçlı ailelere, üniversite öğrencilerine burs olarak mahallinde değerlendirildiğini ifade ederek, vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli şubesine zekat, fitre ve fidye bedellerini verebileceklerini hatırlattı.

Yardım kolilerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin bizzat evlerine gidilerek dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten İlçe Müftüsü Kömürcü, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği olan din görevlilerine ve hayır sahiplerine teşekkür etti. - SİNOP

Türkeli'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Türkeli'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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