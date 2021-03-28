Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza

Sinop'un Türkeli ilçesinde av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında gece usulsüz avlanan 3 şahsa cezai işlem uygulandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında gece usulsüz avlanan 3 şahsa cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sorumluluk alanı bölgesinde av koruma kontrol denetimlerine devam ediyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen av koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Türkeli avlaklarında gece usulsüz avlanan 3 şahıs hakkında idari işlem uygulandı, 1 adet takozsuz tüfek ve fenere de el konuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Semih Yalçın Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 18:26:14. #1.15#
title