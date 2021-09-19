Türkeli'de Gaziler Günü töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkeli'de Gaziler Günü töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türkeli'de Gaziler Günü töreni

Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçenin Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Çelenk sunma törenine, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sağanak yağışın başlaması üzere program, çelenk sunma töreninin ardından sona erdi. - SİNOP

Türkeli'de Gaziler Günü töreni

Türkeli'de Gaziler Günü töreni

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Muharrem İnce Binali Yıldırım
Magazin Ali Uğur Hande Erçel Yeliz Yeşilmen
Spor Muslera Kemal Kılıçdaroğlu Demet Özdemir Mesut Özil Burak Elmas Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkeli'de Gaziler Günü töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:50:46. #1.12#