Türkeli'de ev yangını

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Haşim Hasan Özcan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında, İlyas Özkaya'ya ait evde yangın çıktı.

Elektrik battaniyesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangına, Türkeli itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülerek çevredeki dairelere sıçraması önlenen yangında, evin büyük bir bölümü zarar gördü.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek, ev sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yetkililerden konu ile ilgili bilgi aldı. - SİNOP