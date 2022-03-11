Türkeli'de ev yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkeli'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Türkeli'de ev yangını

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Haşim Hasan Özcan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında, İlyas Özkaya'ya ait evde yangın çıktı.

Elektrik battaniyesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangına, Türkeli itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülerek çevredeki dairelere sıçraması önlenen yangında, evin büyük bir bölümü zarar gördü.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek, ev sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yetkililerden konu ile ilgili bilgi aldı. - SİNOP

Türkeli'de ev yangını

Türkeli'de ev yangını

Türkeli'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkeli, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title