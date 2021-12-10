Türkeli'de ev yangını - Haberler
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Türkeli'de ev yangını

Türkeli'de ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaziler köyü Göller mevkisinde, Yıldıray Sarı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin zemin katını saran yangın, evin yanındaki samanlıklara da sıçradı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Türkeli'de ev yangını

Türkeli'de ev yangını

Türkeli'de ev yangını

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