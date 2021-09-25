Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde hükümet konağının yapılacağı alanda bulunan eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde hükümet konağının yapılacağı alanda bulunan eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı.

Türkeli Belediyesi ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme neticesinde, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'in de katılımlarıyla, sabah saatlerinde yeni hükümet binasının yapılacağı alanda mevcut bulunan eski halk eğitim merkezi binasına ilk kepçe vuruldu. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen yıkımda, zabıta ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu. - SİNOP

Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı

Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Sezai Temelli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Şevval Şahin
Spor Fatih Terim Mesut Özil Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Demir Çelik Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:07:27. #1.11#