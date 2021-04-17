Türkeli'de dinamik denetim
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Türkeli'de dinamik denetim

Türkeli'de dinamik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde dinamik denetim yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde dinamik denetim yapıldı.

Türkeli İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı açık olan iş yerlerinde denetimlerde bulunup, esnafları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaymakam Kini, "Bugün İlçe Emniyet Teşkilatımızın kıymetli mensupları ile birlikte ilçemizde korona virüs tedbirlerine riayet edilip edilmediğini gözlemlemek için bir denetim gerçekleştirdik. Türkeli ilçemizin esnaflarının, işyeri sahiplerinin pandemi önlemlerine özenle riayet ettiklerini gözlemleyerek durumdan fevkalade memnun olduk. Tedbirlere daha fazla özen göstererek koronovirüs salgınından ilçemizin çok daha iyi korunduğu bir duruma ulaşacağımızdan eminim. Tüm türkilli hemşehrilerime gösterdikleri özenden ötürü müteşekkirim" dedi. - SİNOP

Türkeli'de dinamik denetim
Türkeli'de dinamik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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