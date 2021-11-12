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Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Bayburt'da trafik denetimi gerçekleştirildi.

SİNOP (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Bayburt'da trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Uygulamaya katılan Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, "Bir Hareketine Bakar Hayat" baskılı maske takdim etti. Trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan uygulamada, üç noktalı emniyet kemerleri otomobillerde ağır yaralanma risklerini yüzde 45'e kadar azaltırken, bu oran kamyonetlerde yüzde 60'a çıktığı, ölümlü kazalarda ise emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanların sadece yüzde 6,3'lük bir bölümü kazadan yara almadan kurtulduğu, arka koltukta emniyet kemeri kullanmak ise ağır yaralanmaları yüzde 50'ye kadar azalttığı hatırlatıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

Bayburt'ta 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

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