Türkeli'de bir ev kullanılamaz hale geldi
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Türkeli'de bir ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde çıkan ev yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

23.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:10
Türkeli'de bir ev kullanılamaz hale geldi

'un ilçesine bağlı köyünde çıkan ev yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde Satı Demir'e ait iki katlı yarı ahşap yarı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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