Türkeli'de "Bir Adım Daha" projesi

Türkeli Belediyesi ve Team Serüven Takımı'nın ortaklaşa yürütmüş olduğu projenin son aşaması gerçekleşti.

Türkeli Belediyesi ve Team Serüven Takımı'nın ortaklaşa yürütmüş olduğu projenin son aşaması gerçekleşti.

Türkeli ilçesindeki Yaşam Vadisi'nde yürütülen çalışma ile ilçe halka motivasyon anlamında olumlu yönde etkili olması amacıyla, "Bir Adım Daha" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, "Team Serüven Takımı" öğrencilerinin hazırlamış oldukları çarklar, emojiler, müzik listeleri, bitki türlerinin keşfedilebileceği karekodlar, isim yazılabilecek hareket temalı tabelalar, Türkeli Belediyesi Ahşap Atölyesinde düzenlemeleri yapılarak, Yaşam Vadisi'nin muhtelif yerlerine konuldu.

İlçe halkının sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan tabelalarda hem eğlenceli hem de öğretici bilgiler yer alıyor.

Türkeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Şevval Aydın, Damla Şahin, Azra Öztürk, Eymen Özcan, Yiğit Özcan, Tuana Özçakmak, İklim Özçelik, Öykü Özcan, Gamze Köçer ve Ali Yağızoğlu'ndan oluşan Team Serüven ekibine ve takım koçu Yasemin Özcan, danışman öğretmenleri Elif Ecvet ve Murat Korkmaz'a ilçe halkının sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırladıkları çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı