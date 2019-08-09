Türkeli'de bayram öncesi 'huzur' denetimi
Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması" Türkeli ilçesinde de yapıldı.
Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması" Türkeli ilçesinde de yapıldı.
Saat 14.30 itibariyle başlayan denetim kapsamında, Türkeli'de yoğunluğun olduğu Türkeli-Çatalzeytin karayolu Türkeli girişindeki Günbatımı Cafe mevkisinde gerçekleştirildi.
Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ortaklaşa düzenlenen denetimde araçlar didik didik arandı. Sürücü ve yolcular, GBT (Genel Bilgi Taraması) aramasından geçirildi. - SİNOP