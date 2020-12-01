Türkeli'de 2 doktor koronaya yakalandı
01.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:56
Türkeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 doktorun korona virüs testi pozitif çıktı.
Türkeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 doktorun korona virüs testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, son 7 gün içerisinde Türkeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 doktor ve 4 sağlık çalışanında korona virüse yönelik çeşitli semptomların görünmesi üzerine Kovid-19 testi yapıldı.
Yapılan test sonucu pozitif çıkan 2 doktor ve 4 sağlık çalışanı evlerinde karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı