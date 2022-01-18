Türkeli-Çatalzeytin karayolunda heyelan

KASTAMONU (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.

Sabah saatlerinde ilçe girişinde meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışması sonucu araç trafiğine kontrollü şekilde izin veriliyor.

Sağanak yağışın etkili olduğu ilçede, daha önce de aynı bölgede benzer olaylar yaşanırken, vatandaşlar söz konusu bölgede önlem alınarak sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyor. - SİNOP