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Türkeli, beyaza büründü

Türkeli, beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

İlçenin yüksek rakımlı köyleri Çatakörencik, Çatakgeriş, Çatakgüney, Gökçealan köyü Ekse ve Tavaca Mahallelerinde yer yer kar kalınlığı 70-80 santimetreye kadar ulaştı. Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezi ile Türkeli Devlet Hastanesini birbirine bağlayan yolda Türkeli Belediyesi, karla kaplı yolda ulaşımın rahatlıkla sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkeli Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi. - SİNOP

Türkeli, beyaza büründü

Türkeli, beyaza büründü

Türkeli, beyaza büründü

Türkeli, beyaza büründü

Türkeli, beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Türkeli, Sinop, kar, Yerel, Haber

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