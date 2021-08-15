Türkeli-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı
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Türkeli-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı

Türkeli-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim yoğun bir çaba sonucu Türkeli-Ayancık karayolumuz ulaşıma açılmıştır. Yola çıkacak vatandaşlarımızın yol boyu dikkatli olmalarını rica eder yolcularımıza iyi yolculuklar dilerim" dedi.

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirini bağlayan İkisu köprüsünün bir kısmının yıkılması ve güzergahtaki karayolunun bazı kısımlarının çökmesi nedeniyle iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyordu.

İlçede 4 gündür yoğun süren çalışmalar sonucunda, Zaviye köprüsü mevkiinde sel sonucunda karayolunun 200 metrelik kısmı yok olan bölgede ve İkisu köprüsünde onarım yapıldı. Yine Ayancık-İkisu mevkii arasındaki karayolunda, çok sayıda tahribat yaşanması nedeniyle bu bölgede de eski güzergahtan servis yolu sağlanarak Türkeli ile Ayancık karayolu arası yeniden ulaşıma açılmış oldu. Söz konusu bölgede, yolun onarımı yoğun bir çalışmayla devam ediyor.

(Yunus Celal Araz/İHA)

Türkeli-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı
Türkeli-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı
Türkeli-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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